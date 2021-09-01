Азар объяснил свою высокую травматичность

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар высказался о собственном выступлении в испанском клубе. Бельгиец признался, что пока не может полностью себя проявить после перехода из «Челси».
«Реал» потратил на мой трансфер много денег. Я хочу отблагодарить клуб на поле. Я подписал контракт на пять лет, два первых года были не очень удачными, но у меня есть ещё три, чтобы доказать свою пользу. Надеюсь, что мне удастся это сделать. Надеюсь, что однажды я проснусь и почувствую себя полностью здоровым.
Но даже если я испытываю болевые ощущения, то всё равно играю через боль. Хочу проявить себя.
Люди думают, что я всё время травмирован, да, это так. Но если посмотреть на мою карьеру, то ни один другой футболист не играл так много, как я за последние 10 лет», — цитирует Азара HLN.
- 1 сентября 2021
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