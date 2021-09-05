«Ничего не могу делать без боли». Кроос рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о своём физическом состоянии.



«Могу сообщить, что чувствую себя лучше. Но правда в том, что я всё ещё не могу ничего делать без боли. Это нормально с подобной травмой. Я не могу сказать точно, когда вернусь на поле, но работаю над этим каждый день, чтобы вернуться как можно скорее», — сказал Кроос в видео, опубликованном на странице футболиста в «Твиттере».



Напомним, в начале августа стало известно, что Кроос получил повреждение. Немецкий футболист испытывал проблемы в области паха. Из-за травмы Кроос ещё не выходил на поле в сезоне-2021/2022.

«Реал» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В следующем туре мадридский клуб сыграет с «Сельтой». Встреча пройдёт 12 сентября.