Тони Кроос получил травму перед стартом нового сезона в Примере
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил повреждение, сообщается на официальном сайте испанского клуба. 31-летний немецкий футболист испытывает проблемы в области паха. Сроки восстановления Крооса не сообщаются.
Новый сезон в чемпионате Испании начнётся 13 августа. В матче 1-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет с «Алавесом». Встреча пройдёт 14 августа.
Напомним, после вылета сборной Германии с Евро-2020 Кроос завершил международную карьеру. Полузащитник вызывался в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой 31-летний хавбек выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.
Новость по темеХёнесс: Кроосу нет места в современном футболе
Комментарии
- 3 августа 2021
-
20:21
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:18
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
18:23
-
18:03
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
Партнерский контент