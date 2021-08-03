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Тони Кроос получил травму перед стартом нового сезона в Примере

Тони Кроос получил травму перед стартом нового сезона в Примере
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил повреждение, сообщается на официальном сайте испанского клуба. 31-летний немецкий футболист испытывает проблемы в области паха. Сроки восстановления Крооса не сообщаются.

Новый сезон в чемпионате Испании начнётся 13 августа. В матче 1-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет с «Алавесом». Встреча пройдёт 14 августа.

Напомним, после вылета сборной Германии с Евро-2020 Кроос завершил международную карьеру. Полузащитник вызывался в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой 31-летний хавбек выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.

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