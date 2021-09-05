Лукаку: дети любят «Реал» и «Барселону». А мой клуб — «Челси». В «МЮ» я был в глубокой яме

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку рассказал подробности своего перехода из «Интера» в «Челси».

«Я был готов покинуть «Интер» только ради «Челси». Дети любят «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед». А «Челси» – это мой клуб. Все знают, сколько этот клуб значит для меня.

Если «Челси» приглашает меня, то как я могу отказаться от этого шанса? Серьёзность намерений «Челси» я понял лишь после третьего предложения, когда сумма, предложенная за меня, неуклонно росла.

В «Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме, а «Интер» вытянул меня из неё, поэтому я не хотел действовать у миланского клуба за спиной. Так что после тренировки я зашёл в кабинет к Индзаги. Я не хотел разрушать атмосферу, но мыслями уже был не в Милане. Поэтому я попросил его: «Пожалуйста, договоритесь с «Челси».

«Челси» выглядит хорошо, тренерский штаб выглядит состоятельно. Мне нравится система игры команды, потому что она похожа на систему игры сборной Бельгии, только с другими акцентами», — приводит слова Лукаку Sky Sports.

Напомним, Лукаку вернулся в стан синих, перейдя этим летом из миланского «Интера» за € 115 млн. В английской Премьер-лиге бельгийский форвард играл, помимо «Челси», за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион». Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год. Он перебрался в английский клуб в августе 2011-го, но не смог себя проявить.