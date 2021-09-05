Лукаку: никогда не сравнивайте меня с Роналду

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку попросил не сравнивать его с форвардом сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда. Роналду для меня входит в тройку лучших игроков в истории футбола. Я не собираюсь ставить его на какое-то конкретное место. То, что он сделал сегодня в футболе для игроков моего поколения, — это нечто исключительное. Мне посчастливилось сыграть против него в Италии, и теперь, когда он вернулся в АПЛ, это пойдет на пользу лиге. В остальном же, сравнивать статистику и всё такое, бесполезно», — приводит слова Лукаку Goal.

Напомним, минувшим летом Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Лукаку, в свою очередь, из «Интера» перебрался в «Челси».