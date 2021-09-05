Стала известна причина отказа Кумана от Пьянича

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отказался от полузащитника Миралема Пьянича потому, что его стиль игры не подходил для каталонской команды, сообщает Mundo Deportivo.

Куман всегда ценил уровень игры Пьянича, но, по мнению тренера, игрок, занимающий позицию опорника, должен защищаться выше, чтобы иметь возможность оказывать большее давление на соперника. Так как Пьянич привык встречать игроков соперника ниже, Куман решил, что Миралем не вписывается в игру «Барселоны», и ставил вместо боснийца Френки де Йонга.

Ранее Пьянич, перешедший из «Барселоны» в «Бешикташ», подверг критике наставника каталонцев Рональда Кумана. По словам Пьянича, специалист из Нидерландов практически не разговаривал с ним.

Пьянич перешёл из «Барселоны» в «Бешикташ» на правах аренды. Ранее сообщалось, что боснийский футболист может оказаться в одном из клубов РПЛ, но информация не подтвердилась.