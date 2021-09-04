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Пьянич, перешедший из «Барселоны» в «Бешикташ», обвинил Кумана в неуважении

Пьянич, перешедший из «Барселоны» в «Бешикташ», обвинил Кумана в неуважении
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, перешедший из «Барселоны» в «Бешикташ», подверг критике наставника каталонцев Рональда Кумана. По словам Пьянича, специалист из Нидерландов практически не разговаривал с ним.

«Куман отнёсся ко мне без уважения. Он никогда со мной не говорил! Я готов принять любое решение тренера, но мне хочется, чтобы мне его объяснили, а не вели себя со мной так, будто мне 15 лет.

Я согласился на сокращение зарплаты и переход в «Бешикташ», потому что я люблю играть в футбол», — цитирует Пьянича Marca.

Пьянич перешёл из «Барселоны» в «Бешикташ» на правах аренды. Ранее сообщалось, что боснийский футболист может оказаться в одном из клубов РПЛ, но информация не подтвердилась.

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