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Швейцария — Италия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45 мск

Швейцария — Италия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 5 сентября, состоится матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 в группе C. Сборная Швейцарии будет принимать Италию. Встреча пройдёт в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швейцария — Италия.

Соперников обслужит бригада арбитров из Испании. Главный судья — Карлос Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.

Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 10 очков в четырёх встречах. Швейцарцы занимают второе место. Они набрали шесть очков в двух матчах.

Прямые путёвки в финальную стадию ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.

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