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Албания вырвала победу в матче с Венгрией

Албания вырвала победу в матче с Венгрией
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В Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» завершился матч квалификации ЧМ-2022. Сборная Албании принимала Венгрию.

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч албанцы забили на 87-й минуте, победу своей команде принёс Армандо Броя.

Сборная Албании набрала 9 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы I. Первое место в группе занимает Англия, набравшая 15 очков. Сборная Венгрии, набрав семь очков, занимает четвёртое место.

В следующем туре квалификации Албания будет принимать Сан-Марино, а Венгрия сыграет с Андоррой. Обе встречи отборочного турнира состоятся 8 октября.

Прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Албания
Окончен
1 : 0
Венгрия
1:0 Броя – 87'
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