В КОНМЕБОЛ отреагировали на уход аргентинцев с поля в матче с Бразилией

В КОНМЕБОЛ выступили с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим во время матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина. Уже в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила.

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Бразилии хотели депортировать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.

Они предположительно нарушили коронавирусные правила. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.

Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо проходить 10-дневный карантин. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.