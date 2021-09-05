«Это катастрофа». Месси заявил, что Аргентина не будет доигрывать матч с Бразилией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в телеэфире заявил, что команда не будет доигрывать матч с Бразилией.

«Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа», — цитирует Месси EiFSoccer.

Матч Аргентина — Бразилия приостановлен. Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.



Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.