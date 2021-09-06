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Сборную Марокко эвакуировали из Гвинеи, где случился государственный переворот

Сборную Марокко эвакуировали из Гвинеи, где случился государственный переворот
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Сборную Марокко эвакуировали из Гвинеи, где произошёл государственный переворот, сообщает Football Italia. Напомним, ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвении, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

Сборную Марокко успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, где их ждал самолет, чтобы вывести их обратно в страну.

6 сентября сборная Марокко должна была провести матч с Гвинеей в рамках отбора ЧМ-2022, однако из-за ситуации в стране матч был перенесён. Отметим, сейчас в расположении сборной Гвинеи находится нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. 1 сентября гол Камано помог сборной Гвинеи сыграть вничью со сборной Гвинеи-Бисау (1:1) в отборочной стадии ЧМ-2022.

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