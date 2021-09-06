Во время ЧМ в Катаре на стадионах и улицах для болельщиков не будет строгого дресс-кода

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала, будет ли в Катаре введён дресс-код для болельщиков и в каких местах необходимо прикрывать одеждой плечи и колени.

«В Катаре сейчас живут люди со всего света, Доха стала настоящим мультикультурным мегаполисом за последние двадцать лет. Да, у нас есть собственные традиции – это часть культуры. В Катаре, конечно, относительно консервативное общество, однако нет строгих запретов в отношении того, что вы можете или не можете носить в городе или на пляжах у отелей. За исключением религиозных мест, мечетей и правительственных зданий, где предполагается, что у вас будут прикрыты плечи и колени, люди в основном носят то, что им нравится. Но ведь есть и много других стереотипов. Иногда люди, которые сюда приезжали, спрашивали: «Там будет машина?», а я говорила: «Конечно. А чего вы ожидаете? Верблюда?» В целом мы стараемся соблюдать баланс. С одной стороны, есть современный город, а с другой — более старые традиционные места со своими традициями и устоями», – рассказала Фатма Аль-Наими.

Чемпионат мира должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.