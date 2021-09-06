Серджино Дест получил травму в матче отбора ЧМ-2022 США — Канада

Защитник «Барселоны» и сборной США Серджино Дест получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Канады.



Дест вышел на поле в стартовом составе сборной США и был заменён на 44-й минуте, получив повреждение. Вместо игрока «Барселоны» на поле вышел защитник «Галатасарая» Деандре Йедлин. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.



«У Серджино диагностировано растяжение связок лодыжки. Мы не знаем, будет ли он доступен в следующем матче. Всё будет зависеть от того, насколько серьёзно повреждение», — приводит слова главного тренера сборной США Грегга Берхалтера Goal.com.



Следующую встречу сборная США на выезде проведёт с национальной командой Гондураса. Матч состоится 9 сентября.

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