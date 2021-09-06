Даниэль Старридж опубликовал заявление для потенциальных работодателей

32-летний английский нападающий Даниэль Старридж, находящийся сейчас в статусе свободного агента, разместил в своём «твиттере» запись, в которой намекнул потенциальным работодателям о своей готовности выступать на высоком уровне.

«Нет лучше чувства, чем от гола. Я принял участие в закрытых играх и даже здесь я ощущаю радость от забитого мяча. С каждым днём ощущения всё острее и острее. Не могу дождаться, когда придёт день, чтобы принять участие в настоящем матче», — написал нападающий.

Старридж с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич Альбион». За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей. С Середины лета форвард тренируется с испанской «Мальоркой».