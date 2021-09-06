«Локомотив» отдал Никитина в аренду «Факелу»

Московский «Локомотив» отдал в аренду воронежскому «Факелу» своего полузащитника Андрея Никитина, информирует пресс-служба железнодорожников.

Никитин будет защищать цвета клуба из ФНЛ до конца сезона-2021/2022. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, Никитин выступал в составе «Факела» до перехода в «Локомотив». Железнодорожники приобрели Андрея в феврале нынешнего года. В сезоне-2020/2021 Никитин провёл за «Факел» 25 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает Андрея в € 350 тыс.

Ранее на взрослом уровне Никитин выступал за белгородский «Салют» и футбольный клуб «Рязань». Его основная позиция на поле — левый фланговый полузащитник.