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«Локомотив» отдал Никитина в аренду «Факелу»

«Локомотив» отдал Никитина в аренду «Факелу»
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Московский «Локомотив» отдал в аренду воронежскому «Факелу» своего полузащитника Андрея Никитина, информирует пресс-служба железнодорожников.

Никитин будет защищать цвета клуба из ФНЛ до конца сезона-2021/2022. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, Никитин выступал в составе «Факела» до перехода в «Локомотив». Железнодорожники приобрели Андрея в феврале нынешнего года. В сезоне-2020/2021 Никитин провёл за «Факел» 25 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает Андрея в € 350 тыс.

Ранее на взрослом уровне Никитин выступал за белгородский «Салют» и футбольный клуб «Рязань». Его основная позиция на поле — левый фланговый полузащитник.

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