Карпин прокомментировал большое количество травм в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о травмах в национальной команде.

«Большое количество травм? Семь? Честно, не знаю, сколько, голова сейчас… Первое – некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура. Что касается того, что это может быть связано с нагрузками тренерского штаба, то у нас не было не то что высокой нагрузки на тренировке, а даже средней. Все тренировки средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться? Так что травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность.



Что касается диеты, то некоторые скинули вес – это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания – за неделю, даже восемь дней: сахар убрали, но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно – и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрёт, пытаемся это показать. На примере машины – вы в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание – это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое.



Лучше ли Головин и Миранчук в интенсивности? То, что игроки за границей больше привыкли к такому ритму – однозначно да», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.