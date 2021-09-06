Александр Головин пропустит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты, сообщает пресс-служба РФС.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — отметил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).