Алекс Крал: я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!

Полузащитник Алекс Крал, недавно перешедший из «Спартака» в «Вест Хэм Юнайтед», поделился воспоминаниями о периоде выступлений за московский клуб.

«У меня много прекрасных воспоминаний о «Спартаке». Конечно, не забуду, например, домашний матч с «Зенитом» на заполненном стадионе, когда фанаты приветствовали меня. Это было крутое начало. Помню сумасшедшую кубковую игру с ЦСКА, когда мы выиграли в концовке дополнительного времени, играя в меньшинстве… Могу вспоминать долго. Я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!

Для меня было настоящим сюрпризом после перехода в «Спартак» увидеть, насколько фанаты тесно связаны с клубом и футболистами. Много раз мы общались, обсуждали, что можем сделать лучше, другие темы. Я никогда не видел подобного, это прекрасно. И на каждом нашем матче — не важно, дома или в гостях, — фанаты создавали незабываемую атмосферу. Я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак», гордился, что могу носить спартаковскую футболку. Спасибо болельщикам, «Спартак» навсегда останется в моем сердце!» — приводит слова Крала «Спорт-экспресс».

Напомним, Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В прошлом сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач.