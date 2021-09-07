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Джампьеро Вентура: у Италии не будет проблем с выходом на ЧМ-2022

Джампьеро Вентура: у Италии не будет проблем с выходом на ЧМ-2022
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Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура считает, что у национальной команды не будет проблем с попаданием на ЧМ-2022, несмотря на потерю очков в последних двух матчах отборочного цикла.

«Некоторые трудности в сентябре после летней паузы были ожидаемы, но я уверен, что у Италии не будет проблем с поездкой на чемпионат мира. Чтобы быть уверенным в прямой путёвке, нам нужно выигрывать все следующие матчи, и мы уверенно можем это сделать.

Эта команда после победы на чемпионате Европы достигла зрелости, международного значения, которое не было потеряно за несколько месяцев. Осенью, когда мы сыграем следующие матчи, будет играть совсем другая музыка», — приводит слова тренера Libero Quotidiano.

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