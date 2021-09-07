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«Непрофессиональное отношение от «Зенита». Лунёв объяснил, почему покинул клуб

«Непрофессиональное отношение от «Зенита». Лунёв объяснил, почему покинул клуб
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Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв объяснил, почему принял решение не продлевать контракт с «Зенитом».

«Почему не продлил контракт с «Зенитом»? В первую очередь — желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь — из-за отношения со стороны клуба. Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом.

Хотел ли я остаться? В какой-то момент — да. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе. Понятно, что у меня были сложные периоды. Где-то травмы, где-то неудачные игры. Но я пересмотрел своё отношение. Понял, что есть моменты, которыми я недоволен. Ну и вокруг меня появился определённый негативный фон, после которого я твёрдо решил, что уже не хочу оставаться.

Россию вообще не рассматривал. «Зенит» — лучшая команда России. Так что в другие российские клубы переходить желания не было. В Европе были разные варианты. У меня была возможность уехать ещё зимой, но не получилось», — приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

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