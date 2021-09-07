Лунёв подтвердил, что «Зенит» пытался вернуть его из «Байера»

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв подтвердил, что «Зенит» пытался вернуть его из Германии минувшим летом.
«Новости о том, что «Зенит» в августе хотел меня арендовать у «Байер», правдивы на сто процентов. Но как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?» — приводит слова Лунёва Sport24.
Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.
В прошлом розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.
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