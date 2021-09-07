Яремчук: сборная Украины в подвешенном состоянии. Выйдем на ЧМ или нет — всё в наших руках

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук поделился мнением о шансах национальной команды на выход на чемпионат мира 2022 года.



«Что касается систематических ничьих, не знаю, почему так выходит. Это футбол. Да, это не поражения, но если бы мы дважды не потеряли очки с Казахстаном, не пропустили бы от Финляндии на 89-й минуте, то занимали бы первое место, а не третье. Находимся в подвешенном состоянии. Получится у нас выйти на чемпионат мира или нет — всё в наших руках», — сказал Яремчук в интервью на YouTube-канале vZbirna.

Сборная Украины в 5 матчах набрала 5 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Лидером группы является национальная команда Франции (9).