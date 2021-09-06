В УАФ сделали официальное заявление по поводу ухода Шевченко из сборной Украины

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий выступил с официальным заявлением по поводу ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
«Сразу ещё раз напомню, что позиция УАФ по контракту тренерского штаба Андрея Шевченко была однозначной – Исполкомом УАФ в июне 2020 года были приняты решения продолжить сотрудничество до конца 2022 года.
30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2 или 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.
Также лично Андрею Шевченко и его представителю, который на протяжении пяти лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответы на это приглашение, как и любой другой документ, подтверждающий намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.
Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось.
При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта. Предполагалось обсудить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частями выплат. Также речь пошла бы об увеличении сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в сборной Украины и о возможности пролонгации сотрудничества до окончания Евро-2024», — приводит слова Записоцкого официальный сайт УАФ.
Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта.
После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.
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