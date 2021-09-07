Юмтити пошёл на сокращение зарплаты в «Барселоне»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити согласился на снижение заработной платы, что позволит клубу сэкономить средства в тяжёлой финансовой ситуации, сообщает Marca.



Таким жестом Юмтити стремится показать, что готов помочь клубу и хочет играть в «Барселоне».



Напомним, ранее на снижение заработной платы согласились Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс.



Нынешним летом сине-гранатовые пытались трудоустроить игрока в другой клуб или разорвать с ним контракт из-за его высокой зарплаты.



Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за € 15 млн. Действующее соглашение Юмтити с клубом действует до июня 2023 года. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.