Юмтити пошёл на сокращение зарплаты в «Барселоне»
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Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити согласился на снижение заработной платы, что позволит клубу сэкономить средства в тяжёлой финансовой ситуации, сообщает Marca.
Таким жестом Юмтити стремится показать, что готов помочь клубу и хочет играть в «Барселоне».
Напомним, ранее на снижение заработной платы согласились Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Нынешним летом сине-гранатовые пытались трудоустроить игрока в другой клуб или разорвать с ним контракт из-за его высокой зарплаты.
Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за € 15 млн. Действующее соглашение Юмтити с клубом действует до июня 2023 года. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.
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