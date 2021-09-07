Чепчугов вызвал Гинера на боксёрский поединок

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором вызвал на бой президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксёрский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольёт! До конца года произойдёт наше сражение!» — написал Чепчугов в «Инстаграме».

Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба голкипер — чемпион (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016) и обладатель Кубка России (сезон-2010/2011, 2012/2013). Сергей является воспитанником красноярского «Металлурга» (прежнее название «Енисея»). Голкипер вернулся в клуб после ухода из ЦСКА летом 2017 года, но решил приостановить карьеру в феврале 2018 года. Сейчас Чепчугов выступает за «Енисей-2».