Молодёжная сборная России забила шесть голов Мальте
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Молодёжная сборная России провела матч квалификации Евро-2023 со сборной Мальты. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 6:0 в пользу российской команды.
Полузащитник Даниил Хлусевич и нападающий Гамид Агаларов оформили дубли. Ещё по одному мячу забили хавбеки сборной России Кирилл Боженов и Кирилл Кравцов.
В первом матче отборочного турнира сборная России проиграла национальной команде Испании со счётом 1:4, а Мальта разгромила Северную Ирландию (4:1). Соперниками команд по группе 3 являются также сборные Словакии и Литвы.
Прямые путёвки на турнир получат победители групп. Также на турнир смогут попасть лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места в группах.
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