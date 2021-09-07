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Молодёжная сборная России забила шесть голов Мальте

Молодёжная сборная России забила шесть голов Мальте
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Молодёжная сборная России провела матч квалификации Евро-2023 со сборной Мальты. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 6:0 в пользу российской команды.

Полузащитник Даниил Хлусевич и нападающий Гамид Агаларов оформили дубли. Ещё по одному мячу забили хавбеки сборной России Кирилл Боженов и Кирилл Кравцов.

В первом матче отборочного турнира сборная России проиграла национальной команде Испании со счётом 1:4, а Мальта разгромила Северную Ирландию (4:1). Соперниками команд по группе 3 являются также сборные Словакии и Литвы.

Прямые путёвки на турнир получат победители групп. Также на турнир смогут попасть лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места в группах.

U21 ЧЕ-2023 - квалификация. Группа 3
07 сентября 2021, вторник. 19:00 МСК
Россия U21
Окончен
6 : 0
Мальта U21
1:0 Хлусевич – 6'   2:0 Хлусевич – 13'   3:0 Агаларов – 16'   4:0 Агаларов – 74'   5:0 Боженов – 80'   6:0 Кравцов – 86'
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