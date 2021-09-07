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Саутгейт: неизвестно, как Роналду повлияет на Гринвуда и Рашфорда

Саутгейт: неизвестно, как Роналду повлияет на Гринвуда и Рашфорда
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о влиянии перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» на Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рашфорда.

«Я думаю, что в лиге много выдающихся игроков, поэтому футболисты привыкли к такому уровню конкуренции каждую неделю. Для них это хорошо.

Нам просто нужно будет посмотреть, что произойдёт в «Манчестер Юнайтед». Командой управляет Уле.

Мы всегда должны выбирать игроков, смотря на их игру в клубах и анализируя то, как это влияет на их физическую форму.

Для нас это не такая уж необычная ситуация. Нам просто нужно посмотреть, как всё это будет развиваться дальше», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Напомним, 27 августа Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за € 15 млн.

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