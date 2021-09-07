Наби Кейта возвращается в Великобританию после военного переворота в Гвинее

Гвинейский полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта возвращается в Великобританию, сообщает Sky Sports.
В минувшее воскресенье в Гвинее произошёл военный переворот, в результате которого с поста президента был смещён Альфа Конде.
На некоторое время в стране было приостановлено воздушное сообщение с остальным миром. Из-за этого игроки сборной Марокко, которые должны были сыграть с Гвинеей матч квалификации ЧМ-2022, и футболисты сборной Гвинеи, в том числе полузащитник «Ливерпуля» Кейта, не могли выбраться из страны. В понедельник сборная Марокко смогла выехать из Гвинеи.
Сегодня, 7 сентября, Кейта в компании нескольких соотечественников покинул родину на частном самолёте.
«Ливерпуль» активно работал над тем, чтобы вызволить игрока из Гвинеи. Клуб вёл постоянный диалог с игроком и властями, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
В нынешнем сезоне Кейта провёл два матча за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге.
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