Алексей Миранчук прокомментировал победу над Мальтой

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от матча с Мальтой (2:0). Футболист получил предупреждение и не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Словакии из-за перебора жёлтых карточек.



«Всё круто. Желтая карточка — часть игры», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.

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