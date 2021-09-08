Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук прокомментировал победу над Мальтой

Алексей Миранчук прокомментировал победу над Мальтой
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от матча с Мальтой (2:0). Футболист получил предупреждение и не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Словакии из-за перебора жёлтых карточек.

«Всё круто. Желтая карточка — часть игры», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.

Новость по теме
Алексей Миранчук не поможет сборной России в матче со Словакией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021