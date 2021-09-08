Смолов опубликовал пост после победы сборной России в матче с Мальтой в отборе ЧМ-2022

Нападающий сборной России Фёдор Смолов опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в матче с национальной командой Мальты (2:0). В этой встрече Смолов стал автором одного из голов.
«Я скучал», — написал Смолов в своём «инстаграме», добавив несколько фотографий с матча.
Смолов забил за сборную России впервые за два года. До этого он забивал 8 июня 2019 года — тогда он сделал дубль в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
Следующие матчи отбора ЧМ-2022 пройдут в октябре. 8 октября сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября – со Словенией.
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