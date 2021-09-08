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Россия – Мальта – 2:0, реакция соцсетей, 7 сентября 2021 года, отборочный цикл ЧМ-2022

«Отскакивать от Мальты – наш уровень». Реакция соцсетей на противоречивую победу России
Дмитрий Росип
Россия – Мальта – 2:0, реакция соцсетей
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Есть мнение, что Карпин превращает сборную в «Ростов».

Сборная России одержала над Мальтой неубедительную победу, которая вызвала крайне противоречивые эмоции. При этом наша команда в третий раз подряд сыграла на ноль под руководством Валерия Карпина. Ранее подобное удавалось только Павлу Садырину в 1992-1993 годах, когда его сборная не пропустила в первых четырёх встречах.

Россия вымучила победу в матче с Мальтой. Не такой футбол мы ждём от команды Карпина Россия вымучила победу в матче с Мальтой. Не такой футбол мы ждём от команды Карпина

Однако и это не заставило наших болельщиков радоваться победе. Многие отметили в соцсетях, что матч был неинтересный, а игра сборной России – унылой.

Некоторые охарактеризовали игру одной фотографией.

Один из пользователей «твиттера» предложил провести альтернативный чемпионат мира.

А другой заметил, что отскакивать от Мальты – наш уровень.

Но болельщики не спешат критиковать Карпина, для которого это были первые три матча в сборной.

Хотя есть и те, кто проводит параллели с «Ростовом».

У кого-то случилась вот такая забавная история:

После неубедительной по игре победы над Мальтой болельщики задаются главным вопросом – что будет дальше?

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