«Отскакивать от Мальты – наш уровень». Реакция соцсетей на противоречивую победу России

Сборная России одержала над Мальтой неубедительную победу, которая вызвала крайне противоречивые эмоции. При этом наша команда в третий раз подряд сыграла на ноль под руководством Валерия Карпина. Ранее подобное удавалось только Павлу Садырину в 1992-1993 годах, когда его сборная не пропустила в первых четырёх встречах.
Однако и это не заставило наших болельщиков радоваться победе. Многие отметили в соцсетях, что матч был неинтересный, а игра сборной России – унылой.
Некоторые охарактеризовали игру одной фотографией.
Один из пользователей «твиттера» предложил провести альтернативный чемпионат мира.
А другой заметил, что отскакивать от Мальты – наш уровень.
Но болельщики не спешат критиковать Карпина, для которого это были первые три матча в сборной.
Хотя есть и те, кто проводит параллели с «Ростовом».
У кого-то случилась вот такая забавная история:
После неубедительной по игре победы над Мальтой болельщики задаются главным вопросом – что будет дальше?
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