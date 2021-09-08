Полузащитник «Эвертона» отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, все в нетерпении. Роналду раньше был очень хорош в «Манчестер Юнайтед», забивал все голы и изобретал новые способы ударов по мячу. Он был нашим кумиром. Просто удивительно, что я могу выйти на поле с ним.

Кажется, мы ехали на выездной матч и услышали новость о возможном трансфере Роналду в «Ман Сити». Конечно, мы это обсуждали, все включили свои телефоны и тут — бам, он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Вся команда обсуждала это», — приводит слова Таунсенда talkSPORT.

Видеообзор матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.