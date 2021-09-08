Экс-капитан «Сампдории» Флаки намерен вернуться в футбол после 12-летнего бана за кокаин

Бывший капитан и нападающий «Сампдории» Франческо Флаки сообщил, что намерен вернуться в футбол.
Напомним, 28 января 2007 года допинг-проба Флаки дала положительный результат на кокаин. Тогда футболист был дисквалифицирован на два года. В декабре 2009 года в крови Флаки вновь был обнаружен наркотик. После рецидива итальянец был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет. В этот период Флаки неофициально тренировал детские и молодёжные команды.
«Сначала меня тошнило от просмотра футбола, но потом я засучил рукава и двинулся дальше. Я не жертва, я совершил ошибку и не хочу, чтобы другие пошли по моему пути. Я получаю множество положительных отзывов о своей работе в качестве тренера, и это доказывает, что родители ценят моё преданность и доверяют мне.
Я тот же человек, каким был 20, 30 лет назад. У меня есть ценности. Я знаю, что можно ошибиться и упасть, но можно также встать на ноги. Жизнь полна неожиданностей. Я хочу показать, что могу сыграть свою роль в футболе», — приводит слова Флаки BBC.
- 8 сентября 2021
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