Игроки сборных Польши и Англии устроили стычку после свистка на перерыв

Разъярённые игроки сборной Англии по футболу устроили стычку со своими польскими коллегами после свистка на перерыв в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года. Основными действующими лицами небольшой потасовки стали Камил Глик и Гарри Магуайр.



Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, ни одна из команд не сумела отличиться. Поскольку хозяева поля часто вступали в жёсткие физические единоборства против соперников, напряжение усилилось после того, как прозвучал свисток на перерыв.



Так как почти все игроки обеих команд участвовали в потасовке, Глик и Магуайр были заблокированы главным арбитром встречи Даниэлем Зибертом. После произошедшего команды удалились в подтрибунные помещения.

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