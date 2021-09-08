Валерий Карпин: игроки в сборной очень квалифицированные

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об уровне игроков российской команды.

«Игроки в сборной очень квалифицированные — одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке: даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне. При правильной подготовке — мы сейчас не говорим о сборной, потому что здесь возможно готовиться лишь к играм — они могут решать высокие задачи.



Хотелось бы, чтобы игроки были со мной больше по времени, чтобы с ними конкретно тренироваться. Это невозможно, так как нет времени. В данных реалиях здесь больше работа в качестве психолога. Тот случай, когда мы говорим про ментальность, что не нужно бояться играть «расслабленно»: с полной концентрацией, но без давления на самих себя. Давление есть со стороны — всё же ответственность за результат — но не вешать на себя ещё больший груз ответственности. Это игра, а в игре может произойти всё что угодно. Это же так и называется: игра в футбол, а не работа в футбол. Можно великолепно играть и проиграть, а можно играть плохо и выиграть — в этом и есть прелесть футбола. Это непредсказуемо», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».