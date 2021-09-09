Тренер сборной Беларуси похвалил своих игроков после поражения в матче с Бельгией в Казани

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал поражение своей команды в матче отбора ЧМ с Бельгией (0:1). Игра проходила в Казани.
«Что касается матча, то мы оставили на футбольным поле все силы. И это был третий поединок за семь дней, причем неизменно с теми командами, класс которых объективно выше, нежели у нас. Нам пришлось очень трудно, однако ребята выдержали, и я могу только похвалить их за это. Они показали неплохую игру. Команда строится у нас, она новая. По сравнению с мартовскими матчами она обновилась процентов на восемьдесят, помолодела. И показывает довольно неплохой футбол. Я думаю, что мы на правильном пути», — приводит слова Кондратьева официальный сайт УЕФА.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес пожаловался на качество поля стадиона «Центральный» в Казани.
- 9 сентября 2021
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
09:09
-
08:51
-
08:49
-
08:39
-
08:00
-
07:21
-
06:53
-
06:12
-
05:58
-
05:16
-
05:15
-
04:26
-
03:57
-
03:24
-
02:56
-
02:40
-
02:23
-
01:54
-
01:31
-
01:17
-
00:41
-
00:40
-
00:20
-
00:18
-
00:13
- 8 сентября 2021
-
23:44
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:39