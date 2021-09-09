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Тренер сборной Беларуси похвалил своих игроков после поражения в матче с Бельгией в Казани

Тренер сборной Беларуси похвалил своих игроков после поражения в матче с Бельгией в Казани
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Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал поражение своей команды в матче отбора ЧМ с Бельгией (0:1). Игра проходила в Казани.

«Что касается матча, то мы оставили на футбольным поле все силы. И это был третий поединок за семь дней, причем неизменно с теми командами, класс которых объективно выше, нежели у нас. Нам пришлось очень трудно, однако ребята выдержали, и я могу только похвалить их за это. Они показали неплохую игру. Команда строится у нас, она новая. По сравнению с мартовскими матчами она обновилась процентов на восемьдесят, помолодела. И показывает довольно неплохой футбол. Я думаю, что мы на правильном пути», — приводит слова Кондратьева официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес пожаловался на качество поля стадиона «Центральный» в Казани.

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