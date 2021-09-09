Владимир Кузьмичёв будет курировать систему подготовки молодых футболистов «Спартака»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв приступил к работе в «Спартаке», сообщает пресс-служба красно-белых. Известный российский менеджер будет курировать систему подготовки молодых футболистов — «Спартак-2», молодёжная команду и академию.



Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер красно-белых Руй Витория воспринял новость позитивно. Он уже познакомился с Кузьмичёвым и переговорил с ним.



В РПЛ у «Спартака» дела складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории. Москвичи также не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.

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