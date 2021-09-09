Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку

Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку во время сентябрьских матчей с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).
«Спасибо за поддержку!» — написал Зелимхан Бакаев в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с матча сборной России.
Напомним, в матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.
- 9 сентября 2021
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