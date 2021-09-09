«Арсенал» нашёл замену Обамеянгу в «Севилье»

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 24-летнего марокканца заинтересован лондонский «Арсенал», информирует издание La Colina de Nervion.
Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб «Арсенала» рассматривают Эн-Несири в качестве потенциального сменщика Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к уходу из клуба.
«Канониры» планируют подписать марокканского нападающего следующим летом, так как зимой, посреди сезона, «Севилья» вряд ли согласится отпустить одного из основных игроков.
В нынешнем сезоне Эн-Несири уже успел сыграть в составе «Севильи» три матча, забить два гола и отдать одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 40 млн.
- 9 сентября 2021
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