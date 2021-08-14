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«Арсенал» намерен расстаться с Обамеянгом

«Арсенал» намерен расстаться с Обамеянгом
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» готовы рассмотреть предложения о трансфере 32-летнего габонского форварда. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен результативностью Обамеянга, а клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в 2018 году. В прошлом сезоне габонский нападающий принял участие в 29 матчах чемпионата Англии, забил десять голов и отдал три результативные передачи. С 2009 года форвард вызывается в сборную Габона. Напомним, Обамеянг пропустил матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брентфордом» (0:2) из-за болезни.

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