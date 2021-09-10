Уругвай на последних минутах вырвал победу у Эквадора в матче отбора к ЧМ-2022

В Монтевидео (Уругвай) на стадионе «Кампеон дель Сиглио» состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Эквадора, который завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этом матче был забит на второй компенсированной минуте, его автором стал полузащитник Гастон Перейро. Уругвай мог выйти вперёд чуть ранее, на 85-й минуте отличился хавбек Матиас Весино, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.
Таким образом, Уругвай, набрав 15 очков в 10 матчах, обошёл Эквадор (13) в турнирной таблице группы и занимает теперь 3-е место.
В параллельном матче Парагвай в Асуньсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако» принимал сборную Венесуэлы. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт хавбеком сборной Парагвая Эктором Мартинесом уже на 7-й минуте. В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество – отличился вингер Алехандро Гамарра. Гости на 90-й минуте отыграли один мяч усилиями Джона Чансельора, но на большее им не хватило времени.
Теперь на счету Парагвая 11 очков в 10 матчах, они занимают 6-е место в таблице, а Венесуэла с 4 очками идёт на последней позиции.
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