Бразилия обыграла Перу благодаря голам Неймара и Рибейро

В 10-м туре отборочного этапа к чемпионату мира сборная Бразилии дома со счётом 2:0 обыграла команду Перу.

В составе хозяев первый мяч на 14-й минуте забил полузащитник «Фламенго» Эвертон Рибейро, второй гол на 40-й минуте оформил нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. Отметим, в составе хозяев на 84-й минуте на замену вышел экс-нападающий «Зенита» 35-летний Халк. У перуанской команды первый тайм отыграл бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва.

Следующий матч бразильцы проведут на выезде с Венесуэлой, а Перу дома сыграет с Чили. Обе встречи пройдут 7 октября.

Бразилия после восьми матчей с 24 очками занимает первой место в таблице отборочного турнира. Перу после девяти встреч имеет в активе восемь очков и располагается на седьмой строчке.