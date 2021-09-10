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Бразилия обыграла Перу благодаря голам Неймара и Рибейро

Бразилия обыграла Перу благодаря голам Неймара и Рибейро
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В 10-м туре отборочного этапа к чемпионату мира сборная Бразилии дома со счётом 2:0 обыграла команду Перу.

В составе хозяев первый мяч на 14-й минуте забил полузащитник «Фламенго» Эвертон Рибейро, второй гол на 40-й минуте оформил нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. Отметим, в составе хозяев на 84-й минуте на замену вышел экс-нападающий «Зенита» 35-летний Халк. У перуанской команды первый тайм отыграл бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва.

Следующий матч бразильцы проведут на выезде с Венесуэлой, а Перу дома сыграет с Чили. Обе встречи пройдут 7 октября.

Бразилия после восьми матчей с 24 очками занимает первой место в таблице отборочного турнира. Перу после девяти встреч имеет в активе восемь очков и располагается на седьмой строчке.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 10-й тур
10 сентября 2021, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Эвертон Рибейро – 14'   2:0 Неймар – 40'
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