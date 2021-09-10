Скалони: горжусь, что в моей команде есть Месси. Он всегда делает разницу на поле

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы в матче с Боливией (3:0) в рамка квалификации к чемпионату мира – 2022. Капитан аргентинской команды Лионель Месси стал автором всех трёх голов.
«Я думаю, что с моего первого дня в сборной Аргентины мы постепенно совершенствовали свою игру. Мы вносили какие-то коррективы даже после тех матчей, в которых побеждали. Наши крайние защитники добавляют нам опций в атаке.
На мой взгляд, Месси всегда делает разницу на поле. Я не сомневаюсь в этом. Победы превозносят, но он уже давно является кумиром. Месси оставляет наследие для всех игроков национальной команды Аргентины. Я горжусь, что в моей команде есть Месси», — цитирует Скалони пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
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