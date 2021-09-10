«Толстяк хорош с мячом!» Неймар шутливо ответил на упрёки в лишнем весе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар в шутливой форме ответил на претензии болельщиков, которые уличили его в лишнем весе. Футболист выложил в свой «инстаграм» фото с матча отбора на чемпионат мира – 2022 Бразилия – Перу (2:0). На снимке запечатлён пресс Неймара, а под публикацией красуется подпись: «Этот толстяк хорош с мячом!».

Напомним, около недели назад Неймар ответил на претензии болельщиков по поводу лишнего веса. Тогда он заявил, что на нём была футболка размера L, хотя его размер – M, именно поэтому якобы создалась иллюзия лишнего веса. Позже нападающий опубликовал фото с тренировки, на котором показал свою физическую форму. А накануне заявил, что не знает, что ещё нужно сделать, чтобы его уважали люди.