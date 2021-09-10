Неймар: не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы люди меня уважали

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар высказался на тему постоянной критики в свой адрес.

«Очевидно, что команда превыше всего. Я очень рад быть лучшим бомбардиром в отборочных матчах ЧМ-2022. У меня ещё и больше всех голевых передач в сборной, и вскоре, если всё пойдёт как по маслу, я удостоюсь чести опередить Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, журналисты уважали меня. Хотя это нормально, так уже давно. Иногда мне даже не нравится давать интервью, но я прихожу на них тогда, когда нужно», — приводит слова Неймара Goal, ссылаясь на интервью бразильца для Globo TV.

Напомним, около недели назад Неймар ответил на претензии болельщиков по поводу лишнего веса. Тогда он заявил, что на нём была футболка размера L, хотя его размер – M.