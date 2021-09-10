Угу Алмейда оценил возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда высказался о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Не хватит слов, чтобы описать Криштиану Роналду и футбол, который он показывает. Для него возвращение в «Манчестер Юнайтед» — это новый и одновременно старый челлендж, он снова возвращается домой. Как сказал Криштиану, он находится на этапе завершения своей карьеры, хочет поиграть ещё три-четыре года. Для него сейчас важно наслаждаться футболом. Он отлично чувствует себя в «Манчестер Юнайтед», я искренне счастлив за него!» — передаёт слова Алмейды корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Криштиану Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.