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Промес: не уйду из «Спартака», пока мы не возьмём значимый трофей

Промес: не уйду из «Спартака», пока мы не возьмём значимый трофей
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих личных целях в стане красно-белых.

«Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться.

Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.

Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

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