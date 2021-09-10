Промес: не уйду из «Спартака», пока мы не возьмём значимый трофей

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих личных целях в стане красно-белых.
«Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться.
Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.
Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».
- 10 сентября 2021
-
14:47
-
14:40
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:26
-
14:22
-
14:16
-
14:14
-
14:13
-
14:13
-
14:11
-
14:09
-
14:05
-
14:01
-
13:59
-
13:58
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:28
-
13:13
-
13:08
-
12:56
-
12:56
-
12:46
-
12:19
-
12:18
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:33
-
11:20
-
11:00
-
10:58