«Я выгляжу лет на 19, разве нет?» Промес – о влиянии возраста на травматичность

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о травме, из-за которой пропустил старт сезона.

«У меня была мышечная травма. Хоть повреждение и небольшое, восстановление проходило дольше, чем мы предполагали изначально. Икроножной мышце требуется больше внимания, чем другим. Но сейчас я чувствую себя отлично!

Это не рекорд по срокам лечения, но так быстро в начале сезона я еще не выбывал. В первом же туре! Ситуация меня сильно разозлила, потому что я рассчитывал помочь команде в важных матчах.

Меняется ли восстановление после травм с возрастом? Мне кажется, я выгляжу лет на 19, разве нет? Есть люди, у которых тело быстро становится дряблым, как у старика, а есть атлеты. Я редко получал травмы, это факт. Но этим летом участвовал в чемпионате Европы, после чего у меня была всего неделя отдыха. И это нормально, что мой организм утомился. Видимо, он дал мне понять: «Эй, парень, переведи дух». Потому что я не робот.

При этом я действительно много пахал, чтобы вернуться как можно скорее. Да, мне будет 30. Но напомните, сколько сейчас Криштиану Роналду? Понятно, что с возрастом нужно работать над собой еще больше, однако моя последняя травма точно не из этой оперы. Такое с каждым могло случиться», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».