Уле-Гуннар Сульшер рассказал, сыграет ли Криштиану Роналду с «Ньюкаслом» 11 сентября

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча четвёртого тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» ответил на вопрос, примет ли участие в игре португальский форвард Криштиану Роналду. Встреча состоится завтра, 11 сентября.

«Роналду провёл с нами отличную неделю. Он точно появится на поле. Все рады его возвращению. Настроение в команде отличное. Мы с нетерпением ждём субботнего матча», — приводит слова Сульшера Daily Express.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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Видео тренировки Криштиану Роналду в «МЮ»