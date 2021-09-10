Уле-Гуннар Сульшер рассказал, сыграет ли Криштиану Роналду с «Ньюкаслом» 11 сентября

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча четвёртого тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» ответил на вопрос, примет ли участие в игре португальский форвард Криштиану Роналду. Встреча состоится завтра, 11 сентября.
«Роналду провёл с нами отличную неделю. Он точно появится на поле. Все рады его возвращению. Настроение в команде отличное. Мы с нетерпением ждём субботнего матча», — приводит слова Сульшера Daily Express.
Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Видео тренировки Криштиану Роналду в «МЮ»
- 10 сентября 2021
-
16:19
-
16:10
-
16:07
-
15:59
-
15:56
-
15:55
-
15:52
-
15:45
-
15:32
-
15:23
-
15:10
-
15:04
-
14:57
-
14:57
-
14:54
-
14:52
-
14:47
-
14:40
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:26
-
14:22
-
14:16
-
14:14
-
14:13
-
14:13
-
14:11
-
14:09
-
14:05
-
14:01
-
13:59
-
13:58
-
13:51
-
13:45